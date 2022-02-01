Мишустин подписал двухмесячный запрет на экспорт селитры

Постановление о запрете на экспорт аммиачной селитры подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в кабинете министров. Ограничения введены со 2 февраля до 2 апреля.

Со 2 февраля вступает в силу двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры, — говорится в заявлении кабмина.

В документе подчёркивается, что решение принято, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании и беспрерывную работу предприятий промышленного сектора. Дополнительное количество минеральных удобрений оказалось необходимо в связи с предполагаемым ранним приходом весны в ряде регионов страны.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что мера будет временной, со 2 апреля оставшуюся часть селитры можно будет экспортировать.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по реализации инициатив социально-экономического развития сообщил, что к 2030 году все виды социальной помощи в России будут переведены на единый стандарт. По его словам, это позволит избежать бюрократии и сократит время оформления услуг.

Также Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 20 млрд рублей на лекарства для больных с COVID-19. Большая часть этих средств — свыше 15 млрд рублей — будет направлена на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах.