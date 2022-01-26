Кабмин выделил более 20 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 20 млрд рублей на лекарства для больных с COVID-19. Большая часть этих средств — свыше 15 млрд рублей — будет направлена на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах, сообщается на сайте правительства.

Приобретением медпрепаратов будет заниматься подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Затем лекарства будут направляться в федеральные медорганизации, региональные больницы и поликлиники.

Остальная часть средств — более 5 млрд рублей — будет направлена регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, — говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что дополнительное финансирование позволит обеспечить лекарствами свыше 830 тысяч человек.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что необходимо изменить подход к борьбе с коронавирусом и сосредоточиться на создании лекарств. Он пояснил, что прививки не создают «стерильного иммунитета», люди, несмотря на вакцинацию, всё равно болеют. Кроме того, будут появляться новые штаммы и заразившихся ими необходимо лечить.