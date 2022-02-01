Мишустин пообещал единый стандарт социальной помощи к 2030 году

К 2030 году все виды социальной помощи в России будут переведены на единый стандарт, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания, посвящённого реализации инициатив социально-экономического развития, передаёт пресс-служба кабмина. По его словам, это позволит избежать бюрократии и сократить время при оформлении услуг.

К 2030 году мы должны перевести все виды помощи (федеральные, региональные, муниципальные) на единый стандарт, чтобы получить их можно было без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал государственных услуг. Ну и конечно, должно сократиться время на их оформление с нескольких дней до нескольких минут, — сказал Мишустин.

Кроме того, премьер сообщил о работе в рамках развития медицинской реабилитации. По его словам, в ближайшие годы планируется оснастить оборудованием более 60% медицинских организаций, а также подготовить профильных специалистов, чтобы эта помощь стала «действительно доступной для граждан».

Ранее сообщалось, что с 2022 года получить материальную помощь через портал госуслуг смогут пострадавшие от ЧС. Процесс будет автоматизированным после стадии подачи заявления, что должно ускорить получение денег от государства. Такую систему оказания помощи населению уже испробовали в ряде регионов в пилотном режиме.