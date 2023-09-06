В России может появиться «школа киберразведки» МИРЭА предложил создать «школы киберразведки» из-за роста IT-преступлений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Университет МИРЭА предложил создать для своих студентов «школу киберразведки» из-за роста IT-преступлений, это предложение содержится в письме, направленном на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева. По данным РИА Новости, в чьем распоряжении оказался документ, в рамках создания школы, в частности, гарантируется возможность для выпускников претендовать на гарантированное трудоустройство в области кибербезопасности в крупнейших компаниях страны.

«МИРЭА — Российский технологический университет» просит Вас рассмотреть возможность включения в национальную программу «Цифровая экономика» проекта по созданию студенческих киберразведывательных учебных центров — «Школ киберразведки» <...>. Выпускники таких «Школ» с соответствующим уровнем компетенций и результатами аттестации должны иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в крупнейших корпорациях и госорганизациях страны, — написано в обращении к министру.

Представители МИРЭА отмечают, что с 2014 по 2022 год в России число преступлений, совершенных в отрасли IT, выросло в 50 раз — с 10 до 510 тысяч. При этом, по словам президента РФ Владимира Путина, данные преступления в 2022 году составили четверть от всех уголовных правонарушений.

По мнению авторов послания, особый риск такие преступления представляют для системообразующих компаний и цифровых государственных сервисов. В этой связи задача системного развития киберразведки приобретает особую роль. Эта система занимается сбором и анализом данных о вероятных угрозах из внутренних и внешних источников, что позволяет предотвратить атаку. Она состоит из трех элементов: процесса получения знаний об угрозах, накопления и активного применения собранной информации, а также наличия платформы, агрегирующей накопленные знания. В университете заявили о готовности выступить в качестве пилотной площадки для реализации проекта.

В начале лета замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал, что с начала 2023 года произошло более 70 утечек персональных данных, в результате которых в Сеть попало около 200 млн записей о россиянах. Замглавы регулятора отметил, что много крупных утечек было и в 2022 году, когда в интернет слили порядка 600 млн записей о гражданах РФ. По словам Вагнера, если в этом году в Сеть попало втрое меньше данных, значит, масштабы утечек уменьшаются.