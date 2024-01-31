«Мир важнее»: Надеждин раскрыл свою позицию в случае переговоров с Украиной Надеждин: переговоры с Украиной не начались бы без беседы с ее спонсорами

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Борис Надеждин

Прежде чем встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, необходимо провести беседу с западными политиками, заявил потенциальный кандидат на должность главы РФ Борис Надеждин в интервью журналистке Ксении Собчак. Телеведущая предложила ему представить ситуацию, в которой он стал президентом. После этого она поинтересовалась, какие действия бы предпринял политик в вопросе урегулирования конфликта с Украиной.

Я бы, прежде чем встретиться с [Владимиром Зеленским], провел бы переговоры с Трампом, думаю, что он будет президентом США, когда начнутся переговоры, я бы провел переговоры с Шольцем и Макроном. Они бы послали Украине сигналы, что мир важнее. <...> Предварительно нужно договориться со спонсорами Украины, — заявил Надеждин.

По его словам, после этого будет необходимо спросить жителей новых регионов России, хотят ли они оставаться с РФ. Все это произойдет после подписания соглашения о прекращении огня, уточнил Надеждин.

При этом политик заявил, что не собирается «все сдавать». Если люди на какой-то территории выберут быть с Украиной, то «возникнет новая проблема». По словам Надеждина, в этом случае придется убеждать правительство менять Конституцию.

Ранее политик выразил уверенность, что Центризбирком зарегистрирует его кандидатом на выборах. По его словам, он представил в ЦИК РФ 105 тысяч подписей в свою поддержку.