https://static.news.ru/photo/bd4634a6-d619-11e9-8d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Граждане, отравившиеся шаурмой в Уфе, остаются в больницах, их состояние стабилизировалось, их перевели из реанимации в общие палаты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкортостана.

В реанимации на данный момент уже никого нет, все переведены в обычные палаты. Госпитализированные 14 человек остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести, они идут на поправку, — цитирует сообщение РИА Новости .

В ведомстве также добавили, что здоровью отравившейся беременной женщины, которая находится в перинатальном центре, ничего не угрожает.

Как пояснили в республиканском управлении Роспотребнадзора, анализы проб пищи и воды пока не готовы. Специалисты ведомства также проверяют сотрудников бистро, которые готовили шаурму.

Как писал News.ru, 15 человек отравились шаурмой в Уфе, 14 из них были госпитализированы. По этому факту СК завёл уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».