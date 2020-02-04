https://static.news.ru/photo/586df49c-46e4-11ea-b72b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Источник в российском министерстве здравоохранения сообщил, что инициатива запрета курения в кухнях и туалетах «коммуналок» одобрена ведомством.

Соответствующий законопроект был внесён депутатами ГД РФ на рассмотрение палаты в декабре 2019 года. Эта мера нацелена на защиту прав граждан, в том числе детей и стариков, которые вынуждены дышать табачным дымом из-за курящих соседей по общей квартире. На данный момент такой запрет распространяется на лифты и помещения общего пользования в многоквартирных домах, пишут «Известия».

Как сообщал NEWS.ru ранее, изолированные помещения для курения открылись для пассажиров в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Михаил Василенко. Он отметил, что работающие курилки есть пока ещё не во всех бизнес-залах. При этом не стал уточнять конкретных сроков их открытия в полном объёме.