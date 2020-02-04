Источник в российском министерстве здравоохранения сообщил, что инициатива запрета курения в кухнях и туалетах «коммуналок» одобрена ведомством.
Соответствующий законопроект был внесён депутатами ГД РФ на рассмотрение палаты в декабре 2019 года. Эта мера нацелена на защиту прав граждан, в том числе детей и стариков, которые вынуждены дышать табачным дымом из-за курящих соседей по общей квартире. На данный момент такой запрет распространяется на лифты и помещения общего пользования в многоквартирных домах,
Как сообщал NEWS.ru ранее, изолированные помещения для курения открылись для пассажиров в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Михаил Василенко. Он отметил, что работающие курилки есть пока ещё не во всех бизнес-залах. При этом не стал уточнять конкретных сроков их открытия в полном объёме.
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