Минтранс собирается смягчить требования к пунктам техосмотра

Требования к помещениям, где должен проходить технический осмотр автомобилей, решили уточнить в российском министерстве транспорта. С 1 марта вступают новые правила прохождения ТО и многие центры не смогут его проводить, а это приведёт к очередям, в которых окажутся владельцы машин.
По мнению главы Союза «ТехЭксперт» Сергея Зайцева, благодаря инициативе Минтранса большинство операторов смогут продолжить работать.
Такие пункты, которые имеют производственную базу и способны работать, естественно, есть. Если принять эти поправки, которые не принуждают передвигать стенку на полметра или углублять яму и так далее, то дальше речь идет о чем? О соответствующей процедуре фотофиксации, геолокации. Это совершенно реальные вещи, которые многие уже сделали. Разговоры о коллапсах выгодны с точки зрения истерики самого Российского союза автостраховщиков, который по сути дела пасует перед необходимостью с 1 марта выезжать с реальной экспертной оценкой по всем пяти тысячам адресов по всей России, — приводит слова Зайцева «Ведомости».