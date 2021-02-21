Минтранс собирается смягчить требования к пунктам техосмотра

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Донбасс может войти в состав России. По его словам, власти могут включить этот регион в состав границ РФ.

В разговоре с интервьюерами, отвечая на соответствующий вопрос, Венедиктов отметил, что сценарий присоединения к границам страны новых территорий может совпадать со сценарием Крыма, когда население само пожелало войти в состав...