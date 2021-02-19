Путин вернул ГИБДД контроль над техосмотром

https://static.news.ru/photo/b69c2b68-72d7-11eb-80e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин снова передал в полномочия Госавтоинспекции государственный контроль над техническим осмотром автомобилей. Указ о внесении изменений в документы, которые регламентируют меры безопасности дорожного движения, опубликован на портале правовой информации.

Теперь ГИБДД контролирует и проводит надзор над организацией и проведением ТО транспортных средств. Документ, подписанный Путиным, вступит в силу с 1 марта 2021 года.

Госавтоинспекция отвечала за ТО до 2012 года, когда президент передал функции контроля страховым компаниям. Они стали выдавать вместо талона техосмотра диагностическую карту. Со временем такие карты стали продавать вместе с полисами ОСАГО. Таким образом, примерно 80% автовладельцев не проходили реальный осмотр своих машин.

Ранее эксперты подсчитали, что средняя сумма, которую россияне тратят на содержание автомобиля в год, составляет 108 тысяч рублей. При этом 52%, или порядка 57 тысяч рублей, уходит на бензин, сообщал NEWS.ru.