Минтранс РФ надеется, что внутренние авиаперевозки восстановятся к июню

https://static.news.ru/photo/34db5ddc-9769-11ea-9f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтранс России выразил надежду на восстановление авиационных перевозок внутри страны с июня этого года, а международных — с июля. Однако при этом должны будут учтены некоторые условия. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Во время выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов в субботу он также отметил, что люди очень устали от самоизоляции и многие из них «очень хотят двигаться».

Мы должны предоставить им наши безопасные перевозки. Для начала — в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны, — приводит слова Дитриха «Интерфакс».

Министр также подчеркнул, что если правительство даст разрешение, то хотелось бы открыть и международные линии в этом летнем сезоне и дать людям возможность «погреться у тёплого моря и набраться витамина Д, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы», и добавил, что это может произойти в июле.

В первую очередь решения по зарубежным рейсам будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира, и насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти, и какие решения примут правительство и оперативный штаб, — заключил Дитрих.

Россия полностью остановила авиаперевозки из-за ситуации с COVID-19 в конце марта. Разрешены только чартерные рейсы для вывоза россиян из-за рубежа. При этом ограничения на перелёты между регионами не вводились, но авиакомпании сами начали их отменять из-за падения спроса.

Сейчас в мире коронавирусом заражены более 4,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 307 тысяч человек, более 1,6 млн выздоровели.

В России к 16 мая зафиксировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. За сутки их число увеличилось на 9200. С болезнью справились 63 166 человек. Умерли 2537 человек, из них 119 скончались за последние сутки.

В Москве коронавирусом заражены 138 969 человек, 26 032 выздоровели, 1432 умерли. Из них 74 за последние сутки.

Ранее глава Минтранса рассказал о работе над вопросом продажи масок и перчаток, писал NEWS.ru.