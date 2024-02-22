Минтранс не заставит перевозчиков собирать лишние данные о пассажирах Минтранс: перевозчики не будут собирать телефоны и IP-адреса клиентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские транспортные перевозчики не должны собирать дополнительные персональные данные пассажиров, кроме тех, что указаны в билетах, передает ТАСС слова замминистра транспорта Дмитрия Баканова. Ранее СМИ писали, что Минтранс подготовил проект приказа, согласно которому с сентября могут обязать передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей. Последнее будет актуально лишь в случае фиксации этих данных на ресурсах перевозчика.

Перечень информации, предлагаемый к нормативному регулированию Минтрансом России, меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета. Данный перечень информации предоставляется только в случае ее фактической фиксации в информационной системе авиакомпании, — отметил Баканов.

Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сообщили, что часть дополнительных данных пассажиров относится к конфиденциальной информации, поэтому они не могут быть раскрыты без их согласия. В авиакомпаниях выразили опасения в связи с возросшей ответственностью за сохранность данных.