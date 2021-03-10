Минпромторг представит прототип электромотоцикла Aurus

https://static.news.ru/photo/0de954fe-8246-11eb-8bc5-96000091f725_660.jpg Фото: Принт с видео minpromtorg/instagram.com

Министерство промышленности и торговли презентовало прототип первого российского электрического мотоцикла Aurus. Бренд известен тем, что премиальные лимузины, произведённые под этой маркой, входят в президентский и правительственный кортежи.

Электромотоциклы с разгоном до 100 километров в час за 3,7 секунды планируют использовать для сопровождения правительственных кортежей, а также для нужд МВД и МЧС.

Ответственным за разработку стал Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт ФГУП НАМИ.

Мотоцикл создан с учётом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса, — в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл, — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Серийное производство и продажи таких мотоциклов предполагается начать в 2022-2023 годах.

Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. В него входят лимузин, седан, внедорожник, минивэн и электрический мотоцикл. Спецверсии машин Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. Акционеры Aurus — ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Ранее NEWS.ru писал, что премиальный автомобиль Aurus Senat подорожал на 22% и продаётся за 22 млн рублей.