Российский Aurus Senat подорожал на 22%

https://static.news.ru/photo/adb52832-75ee-11eb-a3fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премиальный автомобиль Aurus Senat, разработанный государственным НАМИ, подорожал на 22% и продаётся за 22 млн рублей.

Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 млн руб, — говорится в комментарии производителя в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В компании отметили, что привели ориентировочную стоимость машины, а точную цену можно узнать только после учёта выбора комплектации.

Ранее планировалось продавать Aurus Senat примерно за 18 млн рублей.

Aurus — новая российская марка автомобилей класса люкс. На лимузине «Кортеж» этой марки ездит глава государства Владимир Путин. Ориентировочная цена на Aurus начинается с 10 млн рублей. Клиенты получат автомобили Aurus, которые будут произведены на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан), в марте 2021 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как ранее писал NEWS.ru, компания Aurus получила 700 предзаказов на выпуск автомобилей класса люкс. Из них 65 заявок пока находятся в преддоговорной стадии. Об этом сообщил генеральный директор автопроизводителя Адиль Ширинов. Он отметил, что первые автомобили Aurus Senat для частных заказчиков будут выпущены уже в мае следующего года.