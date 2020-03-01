https://static.news.ru/photo/98f7edb8-5c44-11ea-bdbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Компания Aurus получила 700 предзаказов на выпуск автомобилей класса «люкс». Из них 65 заявок пока находятся в преддоговорной стадии.

Об этом сообщил генеральный директор автопроизводителя Адиль Ширинов. Он отметил, что первые автомобили Aurus Senat для частных заказчиков будут выпущены уже в мае следующего года, пишет РИА Новости. К этому же времени будет готов внедорожник Komendant.

В розничной продаже цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей. В линейку авто входят седан, внедорожник и минивэн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минпромторг сообщил, что сборку машин представительского класса Aurus поставят на поток в начале 2021 года на заводе в Татарстане. При этом пилотная партия автомобилей должна быть готова к ноябрю 2020 года.