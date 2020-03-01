Компания Aurus получила 700 предзаказов на выпуск автомобилей класса «люкс». Из них 65 заявок пока находятся в преддоговорной стадии.
Об этом сообщил генеральный директор автопроизводителя Адиль Ширинов. Он отметил, что первые автомобили Aurus Senat для частных заказчиков будут выпущены уже в мае следующего года,
В розничной продаже цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей. В линейку авто входят седан, внедорожник и минивэн.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минпромторг сообщил, что сборку машин представительского класса Aurus поставят на поток в начале 2021 года на заводе в Татарстане. При этом пилотная партия автомобилей должна быть готова к ноябрю 2020 года.
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