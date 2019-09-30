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Баллистическая ракета «Тополь-М» (МБР), выпущенная с космодрома Плесецк, успешно поразила заданную цель на Камчатке. Об этом сообщило Минобороны России.

Целью пуска, проведённого 30 сентября, являлось подтверждение лётно-технических характеристик данного ракетного комплекса, уточнили в военном ведомстве, передаёт ТАСС .

На Государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной МБР «Тополь-М» стационарного (шахтного) базирования, — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что по итогам пуска цели достигнуты, а задачи выполнены в полном объёме. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.

Проведённым пуском подтверждена техническая готовность «Тополь-М», находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения, — отмечает ведомство.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал Олег Салюков рассказал, что сейчас прорабатывается возможность использования электромобилей для бесшумного передвижения, писал News.ru.