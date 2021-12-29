Минобороны России планирует в 2022 году запустить с Плесецка три «Ангары»

Минобороны России собирается в 2022 году запустить с космодрома в Плесецке три ракеты семейства «Ангара». В планы входит проверка двух тяжёлых ракет этого типа и одной лёгкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве. По предварительным данным, ракеты выведут на орбиту спутники, в то время как запуск макетов полезной нагрузки не планируется. В составе тяжелых ракет будет разгонный блок «Бриз-М».

На 2022 год запланирован запуск трех ракет-носителей «Ангара» — двух тяжелого класса «Ангара-А5» и одной легкой «Ангары-1.2». Они выведут на орбиту действующие космические аппараты различного назначения, макеты полезной нагрузки больше запускать не планируется, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что военные космические силы России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Ангара-А5» с разгонный блоком «Персей» и макетом полезной нагрузки. Ракету взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова, сообщает Минобороны.

Все предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме. Это уже третий испытательный старт ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», предыдущий был успешно совершён14 декабря 2020 года.

Также до этого стало известно, что пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Плесецка перенесли из-за сбоя в наземном комплексе за полторы минуты до старта. Госкомиссия заявляла, что находится в процессе решения вопроса о возможности старта с космодрома 25 декабря.