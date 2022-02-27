Минобороны РФ сообщило о жертвах и раненных в ходе операции на Украине

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о жертвах и раненных в ходе операции на территории Украины. В ведомстве отметили, что «российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач».

К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил, — подчеркнул Конашенков в ходе брифинга, не уточнив точное число.

По его словам, группировка войск ЛНР успешно продвинулась вглубь обороны противника ещё на 4 км, а подразделения ДНР — на 6 км. Населённые пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово освобождены от националистических подразделений. Россия поразила 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 56 РЛС. Военным РФ удалось уничтожить 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолёт на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и миномётов.

Кроме того, в ведомстве отметили, что российская сторона фиксирует всех украинских нацистов, которые причастны к издевательствам над гражданами ЛДНР и солдатами ВС РФ, а также руководителей киевского режима и их исполнителей, призывающих к издевательствам.

Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Все вы будете найдены и неминуемо понесёте суровую ответственность, — заявил официальный представитель Минобороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Ранее стало известно, что украинские военные отчаялись сдержать наступление российских войск и перешли к массовому применению боеприпасов, начинённых фосфором, в пригородах Киева близ аэродрома Гостомель, занятого подразделениями российской армии.