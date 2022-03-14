Минобороны показало видео уничтожения Су -25 складов с боеприпасами ВСУ

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Минобороны России обнародовало видео уничтожения штурмовиками Су-25 ВКС складов с боеприпасами украинской армии. В ролик, опубликованный на YouTube-канале военного ведомства, попал момент выстрела по складу.

Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением, — говорится в сообщении.

Уточняется, что после выполнения боевого задания самолёт вернулся на аэродром базирования. В кадр попал и момент приземления. Цель была уничтожена.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине с целью её демилитаризации и денацификации.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры артиллерийского обстрела полевого командного пункта ВСУ в Киевской области. В описании к видео уточняется, что российские военные нанесли удар управляемым снарядом «Краснополь».