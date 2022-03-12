Минобороны РФ показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры артиллерийского обстрела полевого командного пункта ВСУ в Киевской области. В описании к видео уточняется, что российские военные нанесли удар управляемым снарядом «Краснополь».

Точечный удар высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС РФ при уничтожении полевого командного пункта ВСУ, — говорится в сообщении.

Управляемая артиллерийская ракета «Краснополь» предназначена для поражения бронированных целей и военных объектов. Управление снарядом происходит с помощью аэродинамических рулей на конечном участке полёта по лазерной отметке на цели.

Ранее Минобороны России впервые показало районы Украины, которые перешли под контроль Вооружённых сил России и ДНР на южном направлении. Военное ведомство опубликовало на своём сайте точную карту к информации о ходе спецоперации.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге, что Вооружёнными силами РФ были освобождены около 300 граждан, а также монахов, которых держали в качестве заложников боевики нацбатальона «Айдар» на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское.