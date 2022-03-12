ВС РФ освободили около 300 заложников нацбатальона «Айдар»

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге, что вооруженными силами РФ были освободждены около 300 граждан и монахов. Их держали в качестве заложников боевики нацбатальона «Айдар» на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское, пишет ТАСС.

В населённом пункте Никольское боевики нацбатальона «Айдар», оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. При освобождении данного населённого пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали, — сказал Конашенков.

Также вооруженными силами РФ с момента начала спецоперации выведено из строя 3 687 объектов украинской военной инфраструктуры. По словам Конашенкова, в их числе 99 самолётов, 128 БПЛА, 1 194 танка и других бронемашин, 121 РСЗО, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 991 единица специальной военной автотехники.

Он также добавил, что авиацией и ПВО ВКС России были сбиты один самолёт Су-24 украинских ВВС и два беспилотника.

Авиацией и ПВО Воздушно-космических сил России сбит один самолёт Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата, — отметил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны 12 марта сообщил, что вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль населённые пункты Новоандреевка и Кирилловка. По его словам, за день российские войска продвинулись на 12 километров.