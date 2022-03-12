Вооружённые силы России взяли под контроль Новоандреевку и Кирилловку

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль населённые пункты Новоандреевка и Кирилловка, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, за день российские войска продвинулись на 12 километров.

Вооружённые силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка и вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное, — сообщил генерал-майор.

Авиация и ПВО ВКС России в течение дня сбили украинский вертолёт Ми-24 и три БПЛА.

Кроме того, группа военных ЛНР установила контроль над населёнными пунктами Молодёжное и Возгорье. Бойцы захватили южную и центральную часть Попасной. По словам Конашенкова, передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины города Северодонецка.

За время операции российские военные вывели из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 61 вертолёт и 126 беспилотников.

Ранее Минобороны России опубликовало видео взятия украинского аэропорта силами Воздушно-десантных войск. Подразделения ВДВ осуществили высадку с вертолётов посадочным способом, организовали круговую оборону на местности и обеспечили приём основных сил десанта.

Кроме того, Воздушно-космические силы России ударом из высокоточного оружия уничтожили главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах. Также в результате удара был выведен из строя военный аэродром в Василькове. Кроме этого, за последние сутки авиация и ПВО ВКС РФ сбили пять беспилотников, в том числе два Bayraktar TB2, а также тактическую ракету «Точка-У».