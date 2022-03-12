Минобороны РФ опубликовало кадры взятия под контроль украинского аэродрома

Минобороны России опубликовало видео взятия украинского аэропорта силами Воздушно-десантных войск. Подразделения ВДВ осуществили высадку с вертолётов посадочным способом, организовали круговую оборону на местности и обеспечили приём основных сил десанта.

Кроме действий подразделений десантников на кадрах показано вооружение российских войск, которое включает в себя, кроме стрелкового вооружения, ПТРК и миномёты.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы РФ ударом из высокоточного оружия уничтожили главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах. В результате удара выведен из строя военный аэродром в Василькове. Кроме этого, за последние сутки авиация и ПВО ВКС РФ сбили пять беспилотников, в том числе два Bayraktar TB2, а также тактическую ракету «Точка-У».