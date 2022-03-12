Военные РФ вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ в Броварах

Воздушно-космические силы России ударом из высокоточного оружия уничтожили главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах, а также вывели из строя военный аэродром в Василькове, сообщили в Минобороны РФ. За последние сутки авиация и ПВО ВКС РФ сбили пять беспилотников, в том числе два Bayraktar TB2, а также тактическую ракету «Точка-У», заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Утром 12 марта нанесён удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах, — сообщил он.

Конашенков добавил, что российские военные за сутки продвинулись на 21 км и вышли к населённым пунктам Новодонецкое, Новомайорское, а также Павловка. Кроме того, подразделения Народной милиции ДНР при огневой поддержке российских ВС продолжили наступательные действия и взяли под контроль населённые пункты Валериановка и Зелёный Гай, а также блокировали Новоандреевку с юга и востока.

С начала операции Вооружённые силы России вывели из строя почти 3,5 тысячи военных объектов Украины. Были уничтожены 123 беспилотника, более тысячи танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, свыше 400 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 934 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские военные вывели из строя аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, а также сбили три украинских вертолёта Ми-24.

9 марта в Минобороны России отметили, что 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации ВСУ, выведены из строя. В настоящее время фиксируются единичные попытки вылета украинской авиации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».