Российские военные вывели из строя аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске

Минобороны России сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием большой дальности по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске. Также были сбиты три украинских вертолёта Ми-24. Всего за время проведения спецоперации российские военные вывели из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины.

За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолёта Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ-2», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, за время проведения операции были уничтожены 98 самолётов, 118 беспилотников, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 843 единицы специальной военной автомобильной техники Украины.

Конашенков ранее сообщил, что войска ДНР освободили город Волноваху и взяли под контроль населённые пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.

9 марта в Минобороны России отметили, что 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации ВСУ, выведены из строя. В настоящее время фиксируются единичные попытки вылета украинской авиации.