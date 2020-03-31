https://static.news.ru/photo/1c87bf56-7355-11ea-9c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Российское военное ведомство запустит горячую линию по вопросам весеннего призыва. Работать она начнёт с 14 мая. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Телефонная линия будет работать, как и прежде. Хотя стоит отметить, что если первоначально количество звонков было очень велико, то с каждым годом их становится всё меньше, — приводит слова Бурдинского газета «Красная Звезда».

Телефоны горячей линии: 8-495-498-96-96, 8-495-498-96-97, 8-495-498-96-98. Звонки будут приниматься по вторникам и четвергам по московскому времени с 10:00 до 12:00.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления, призывникам и их родственникам предоставят полную информацию о призыве и прохождении военной службы.

При этом Бурдинский подчеркнул, что горячие линии будут работать в штабах всех округов.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу в апреле-июле 2020 года. Таким образом призыв начнётся с 1 апреля и продлится до 15 июля. Он распространяется на всех граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Согласно документу, в 2020 году отдать долг Родине отправятся 135 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, во вторник Генеральный штаб Вооружённых сил РФ дал указ приостановить мероприятия по призыву граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Исходя из предварительной информации, в 2020 году молодые солдаты отправятся к местам службы не ранее 20 мая.