Минобороны опубликовало видео работы комплексов «Искандер» на Украине

Министерство обороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале кадры с действиями расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине. В ведомстве рассказали, что на ракетные подразделения возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника.

Пусковые установки на максимальной скорости покидают укрытия, занимают позиции, отрабатывают пуски по целям и сразу осуществляют смену расположения на местности. Только так работа расчётов остаётся эффективной и предотвращает ответный огонь противника, — говорится в сообщении.

Минобороны уточняет, что высокоточными ударами ОТРК «Искандер» выводятся из строя и уничтожаются склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, командные пункты, средства противовоздушной обороны, узлы связи и другие важные цели.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52. Лётчики в парах на малых высотах уничтожили колонну бронированной техники ВСУ. Видео опубликовано на официальном Telegram-канале военного ведомства.