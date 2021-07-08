Мигрантов в России обяжут получать единый документ с электронным носителем

Единый документ с электронным носителем будут получать мигранты для пребывания в России. Этот документ будет выдаваться на 10 лет, после чего его можно заменить. Об этом говорится в законе, разработанном МВД РФ, передаёт ТАСС.

В законопроекте, в частности, указывается , что удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ единый документ будет оформляться по заявлению конкретного гражданина, поданному в территориальный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Для получения документа иностранцам необходимо пройти обязательную дактилоскопию и сделать фотографию. Также необходимо пройти медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, наркозависимости и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Перед получением документа гражданину необходимо будет уплатить госпошлину и оформить личный кабинет на портале госуслуг.

Документ будет заменён, если у иностранного гражданина за время его пребывания на территории РФ изменится фамилия, имя, отчество, дата рождения или пол.

Также законопроект прописывает случаи, когда иностранец не сможет получить единый документ, его действие будет приостановлено или его признают недействительным.

Ранее сообщалось, что перевести не меньше половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта на газ могут порекомендовать российским губернаторам. Такие данные содержатся в тексте проекта протокола заседания комиссии по энергетике Госсовета РФ.