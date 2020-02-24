https://static.news.ru/photo/32163276-56d6-11ea-9abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неделя в столичном регионе начинается с облачной погоды. Лишь местами возможны небольшие осадки, в основном — мокрый снег и дождь.

Температура воздуха в Москве в первый день недели составит +2...+ 4 градуса. По области амплитуда более широкая — 0...+5, передаёт РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Ветер в течение дня будет преимущественно юго-западным, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление — 732 миллиметра ртутного столба, это ниже нормы для этого времени года примерно на 15–16 миллиметров.

Ранее, как писал NEWS.ru, метеорологи поспорили о предстоящем лете. Специалист Главной геофизической обсерватории Андрей Киселёв высказал мнение, что оно не будет жарким, поскольку природа будет пытаться «выровнять» перепад температуры после тёплой зимы. Однако некоторые специалисты с ним не согласились, заявив, что тёплая зима вовсе не гарантирует холодного лета.