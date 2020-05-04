Метеоролог рассказала о погоде в столице в День Победы

https://static.news.ru/photo/0186c64a-8de3-11ea-8d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода с прояснениями и местами небольшие дожди ожидаются в столичном регионе в День Победы. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом 9 мая, по её словам, будет довольно тепло.

Ночь станет ещё более холодной, по региону — от +2 до +7, и дневная температура за счёт того что днём будет появляться солнышко будет около +16 градусов в Москве, — цитирует Позднякову РИА Новости.

При этом праздничный день будет прохладнее, чем начало недели. Снижение температуры начнётся 7 мая, до этого температура воздуха будет прогреваться до +20...+22 градусов, писал NEWS.ru.