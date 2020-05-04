Метеоролог рассказала о погоде в столице в День Победы

Облачная погода с прояснениями и местами небольшие дожди ожидаются в столичном регионе в День Победы. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
При этом 9 мая, по её словам, будет довольно тепло.
Ночь станет ещё более холодной, по региону — от +2 до +7, и дневная температура за счёт того что днём будет появляться солнышко будет около +16 градусов в Москве, —
цитируетПозднякову РИА Новости.
При этом праздничный день будет прохладнее, чем начало недели. Снижение температуры начнётся 7 мая, до этого температура воздуха будет прогреваться до +20...+22 градусов, писал NEWS.ru.
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