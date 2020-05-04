Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании

Тёплая весенняя погода продержится в Москве до среды, 6 мая, затем температура существенно понизится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на четверг, 7 мая, температура опустится до +5 градусов, днём воздух прогреется не выше +16 градусов. 8 мая похолодание станет ещё более ощутимым. Три первых дня начавшейся недели будут тёплыми, до +21 градусов, ночами погода тоже ожидается комфортная — до +14 градусов,
Как писал NEWS.ru ранее, воскресенье, 3 мая, стало самым тёплым днём в Москве с начала весны. По данным метеобюро, воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к 10:00 прогрелся до 17,8 градуса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен