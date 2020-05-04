Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании

https://static.news.ru/photo/19d07578-8dae-11ea-8dd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Тёплая весенняя погода продержится в Москве до среды, 6 мая, затем температура существенно понизится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на четверг, 7 мая, температура опустится до +5 градусов, днём воздух прогреется не выше +16 градусов. 8 мая похолодание станет ещё более ощутимым. Три первых дня начавшейся недели будут тёплыми, до +21 градусов, ночами погода тоже ожидается комфортная — до +14 градусов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, воскресенье, 3 мая, стало самым тёплым днём в Москве с начала весны. По данным метеобюро, воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к 10:00 прогрелся до 17,8 градуса.