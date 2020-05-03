В Москве зафиксировали самый тёплый день с начала весны

https://static.news.ru/photo/79836c18-8d19-11ea-a4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воскресенье, 3 мая, стало самым тёплым днём в Москве с начала весны. По данным метеобюро, воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к 10:00 прогрелся до 17,8 градуса.

Предыдущий максимум температуры был установлен 28 марта — 17,4 градуса, — сообщил источник «Интерфакса».

По прогнозам синоптиков, столбики термометров 3 мая преодолеют отметку 22 градуса. Теплее в столице было только 3 мая 1970 года. Тогда воздух в городе прогрелся до 27,2 градуса.

Как писал NEWS.ru ранее, после того как в ночь на 1 мая погода опускалась ниже нуля, синоптики ждут только потепления. Оно началось с субботы, 2 мая.