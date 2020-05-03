В Москве зафиксировали самый тёплый день с начала весны

Воскресенье, 3 мая, стало самым тёплым днём в Москве с начала весны. По данным метеобюро, воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к 10:00 прогрелся до 17,8 градуса.
Предыдущий максимум температуры был установлен 28 марта — 17,4 градуса, —
сообщилисточник «Интерфакса».
По прогнозам синоптиков, столбики термометров 3 мая преодолеют отметку 22 градуса. Теплее в столице было только 3 мая 1970 года. Тогда воздух в городе прогрелся до 27,2 градуса.
Как писал NEWS.ru ранее, после того как в ночь на 1 мая погода опускалась ниже нуля, синоптики ждут только потепления. Оно началось с субботы, 2 мая.
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