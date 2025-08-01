Метеоролог рассказал, когда в Москву придет потепление Синоптик Ильин пообещал, что в Москве потеплеет 6 августа

В середине будущей недели в Москве станет теплее, а ливни закончатся, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Во вторник, 5 августа, пройдет холодный атмосферный фронт, осадки будут умеренными, отметил он.

В среду, 6 августа, москвичей ждет потепление, столбики термометров в столичном регионе будут показывать в диапазоне от +23 до +28 градусов. В ночное время в отдельных районах Московской области похолодает до +12 градусов, в Москве — плюс 15–17. Местами ожидаются кратковременные дожди, — рассказал Ильин.

Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Южном федеральном округе, Черноземье и на Северном Кавказе в августе выпадет осадков меньше нормы. По словам синоптика, избыток дождей ожидается в Ленинградской и Калининградской областях.

Дефицит осадков в августе также прогнозируется на северо-востоке европейской России (на севере Архангельской области и Коми, в Ненецком автономном округе), а также на Чукотке. Избыток осадков прогнозируется на северо-западе европейской части страны и на севере Красноярского края. На остальной территории страны осадки будут близки к норме, уточнил Вильфанд.