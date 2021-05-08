«Ситуация сложная»: метеоролог оценил возможность проведения авиапарада

https://static.news.ru/photo/3075dfea-aff7-11eb-94a9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве будет принято за несколько часов до его начала. Организаторы торжества будут основываться на информации от метеорологов, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Пока что, по его словам, нет ясности с тем, позволят ли погодные условия провести авиапарад.

Сейчас идёт анализ, ситуация сложная и неоднозначная, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что расчёты погоды на 9 мая идут каждые три часа на основе данных со спутников и радарных установок.

По предварительному прогнозу, который ранее озвучили метеорологи, 9 мая в Москве ожидается низкая облачность, в условиях которой полёты воздушных судов крайне затруднительны.

Если воздушная часть парада всё-таки состоится, в небо над Кремлём и Красной площадью поднимутся 76 воздушных судов — по числу лет, прошедших со дня победы в Великой Отечественной войне. Над Москвой пролетят пилотажные группы «Беркуты», «Русские Витязи» и «Стрижи». Главной особенностью авиационной части парада станет полёт стратегического ракетоносца Ту-160 в сопровождении звена самолётов Су-35С. В небо также поднимутся транспортно-ударные вертолёты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.

Тем не менее, как допустил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, непогода может внести коррективы в проведение парада Победы на Красной площади.