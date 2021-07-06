Метеоролог: Европейскую Россию ждёт затяжная жара

Около двух недель может продлиться жара в большей части России. Об этом «Известиям» рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По словам специалиста, виновником жары будет, как и в июне, блокирующий антициклон. Уже во вторник, 6 июля, в Центральной России ожидается температура до 27–29 градусов тепла. Со среды же столбики термометров каждый день будут превышать 30-градусную отметку.

Кульминация придётся на конец этой недели (пятницу, субботу, воскресенье), когда будет 33–35 градусов. Следующая неделя, скорее всего, также ознаменуется температурой выше 30 градусов, — рассказал Старков.

По словам метеоролога, в отдельные дни не исключено преодоление суточных рекордов лета 2010 года. Так, 29 июля 2010 года был зарегистрирован температурный показатель 38,2 градуса.

Ночью температура воздуха также будет оставаться высокой и не опустится ниже 20 градусов. Такие показатели считаются тропическими.

Ранее синоптик предупредил о сильнейших дождях с градом в начале недели.