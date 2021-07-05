Синоптик предупредил о сильнейших дождях с градом в начале недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что начало недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале будет отмечено сильнейшими дождями, штормовым ветром и градом. При этом в Карелию, на Кольский полуостров и в Санкт-Петербург придёт «волна тепла», сообщает РИА Новости.

Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области как в июне, за счёт прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона... Поэтому в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков, — отметил учёный.

По его словам, в Крыму ветер достигнет 20–25 метров в секунду, ожидается сильный ливневый дождь.

Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели — 24–25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО, за счёт проникновения прохладных масс... Со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся, — уточнил Вильфанд.

В Ростовской области при жаре до 40 градусов пройдут сильные дожди с градом и сильным ветром. Такая же непогода ожидается в Калмыкии, Челябинской и Свердловской областях.

Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии — до 27 метров в секунду, — подчеркнул учёный.

Аномальная жара будет держаться в Якутии, где температура превысит норму на 10–12 градусов, указал Вильфанд.

Ранее стало известно, что специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о возвращении в Москву аномальной жары. Как сообщил синоптик, знойная погода продлится не более семи суток. В начале недели днём температура достигнет 22–27 градусов тепла, к середине недели потеплеет до плюс 25–30, а к выходным жара достигнет 28–33 градусов.