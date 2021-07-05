Россиян предупредили о надвигающейся семидневной жаре

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о возвращении в Москву аномальной жары. Как сообщил синоптик РИА Новости, знойная погода продлится не более семи суток.

В начале недели днём температура достигнет 22–27 градусов тепла, к середине недели потеплеет до плюс 25–30, а к выходным жара достигнет 28–33 градусов. Ночью температура воздуха повысится с плюс 14 до 19.

Он также отметил, что жителей Центрального региона ждёт погода «миллион на миллион»: почти ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого.

При этом показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы, что эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров, что может оказать негативное влияние на гипертоников, — отметил Тишковец.

Кроме того, по его словам, из-за отсутствия турбулентного перемещения воздуха в несколько раз увеличится концентрация СО2, а значит, существенно ухудшится экологическая ситуация.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в июле на большей части территории России будет тёплой. Он отметил, что особенно тёплым месяц ожидается в европейской части страны и Якутии.