https://static.news.ru/photo/844e75b8-cc9c-11e9-b34d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нефтегазовая отрасль имеет особое, стратегическое значение для России. От неё зависит улучшение качества жизни миллионов россиян, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Он направил поздравительную телеграмму работникам и ветеранам нефтегазовой промышленности по случаю профессионального праздника. Премьер-министр отметил, что от их работы зависит укрепление и рост экономики, энергетическая безопасность страны и реализация национальных проектов.

Медведев подчеркнул, что отечественные нефтегазовые компании «успешно развиваются, активно привлекают инвестиции, формируют спрос на передовые научные исследования, инновационные технологии и оборудование». Помимо этого, добавил Медведев, идёт освоение перспективных месторождений, в том числе на континентальном шельфе и в Арктике, а также вводятся в строй новые мощности по добыче и переработке углеводородов и создаётся инфраструктура, которая отвечает самым современным требованиям.

Глава кабмина также отметил важность того, что в отрасли особое внимание уделяют экологическому контролю и делают многое для сохранения уникальной природы России.

Ранее, как писал News.ru, президент Владимир Путин потребовал ввести мораторий на новые варианты государственной поддержки разработки нефтяных месторождений. Он будет действовать, пока правительство не завершит инвентаризацию имеющихся запасов.