Медведев и Ходаковский высказались о Стрелкове: что пишут военкоры 21 июля Куликовский назвал армию США не готовой к войне, а Коц сравнил Исинбаеву с генералом Власовым

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в Мещанском суде Москвы

Военные корреспонденты и блогеры рассказали об оперативной обстановке в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Коц высказался по кейсу Исинбаевой. Куликовский назвал армию США неготовой к войне, а Андрей Медведев призвал не обвинять Игоря Стрелкова в экстремизме. Что пишут военкоры 21 июля — в материале NEWS.ru.

Александр Коц об Исинбаевой: «Предательство перечеркивает все»

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что «предательство» Елены Исинбаевой перечеркивает ее предыдущие заслуги. Выступавшая за ЦСКА спортсменка назвала воинское звание майора «номинальным», чем вызвала волну негатива в свой адрес.

«К сожалению, предательство перечеркивает любые прежние достижения. И отмыться от него не получится уже никогда. В конце концов советский генерал Андрей Власов был неплохим полководцем, внесшим немалый вклад в оборону Москвы осенью-зимой 1941-го. Но в учебниках истории он навсегда останется предателем, перешедшим на сторону врага», — подчеркнул Коц.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не забывать о заслугах двукратной олимпийской Елены Исинбаевой и не критиковать ее, «не зная, о чем шла речь». "Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно", -- сказал Песков.

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Елена Исинбаева

Андрей Руденко: «ВСУ обстреляли продуктовый в Донецке»

Военный репортер Андрей Руденко сообщает об очередном обстреле ВСУ гражданских объектов в Донецке. На этот раз под удар попал продуктовый магазин.

«ВСУ произвели обстрел гражданской инфраструктуры Киевского района Донецка. Артиллерийский снаряд натовского образца пробил крышу продуктового магазина. Осколками от снаряда повреждено остекление многоквартирного жилого дома. СК РФ зафиксировали последствия преступных действий ВСУ», — отметил журналист.

Герман Куликовский: «Сейчас в мире всего две армии, готовые к войне»

Военный блогер Герман Куликовский полагает, что в настоящий момент только две армии в мире готовы к настоящей войне.

«На самом деле сейчас в мире всего две армии, которые по-настоящему готовы к настоящей войне. Все остальные, даже армия США, по сути, не понимают, что делать в тех условиях, когда по тебе летит абсолютно всё, а командованию приходится оперировать массами в несколько сот тысяч человек, подкреплённых тысячами единиц ББМ, артиллерии, авиации», — написал Куликовский.

Так военкор прокомментировал информацию, что военнослужащие армии США в Форте Мур упражняются в рытье траншей и окопов.

Фото: МО РФ

Андрей Медведев: «Почему признаются заслуги Исинбаевой, но не Стрелкова»

Андрей Медведев высказался о задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Публицист считает, что задержанный «душевно нездоров», но преследовать Стрелкова за экстремизм не стоит.

«Против кого он возбуждал ненависть и чьё достоинство унижал, мне лично разобраться трудно. Наговорил Игорь Иванович за последний год такую кучу всего и стольких людей подверг критике, что мама не горюй. Во-первых, мне кажется, что Стрелков не вполне здоров. Душевно нездоров. Его поведение порой обескураживает и наводит на определённые мысли», — подчеркнул Медведев.

Публицист также призвал не забывать прошлые заслуги Стрелкова перед страной. «Если признаются, скажем, былые заслуги Исинбаевой, то отчего не учесть былые заслуги Стрелкова?» — спросил Медведев.

Игоря Стрелкова задержали утром 21 июля. Ему предъявили обвинения по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Александр Ходаковский: «Не испытываю злорадства из-за происходящего со Стрелковым»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский, которого неоднократно критиковал Игорь Стрелков, подчеркнул, что «не испытывает злорадства» по поводу его задержания.

«Не знаю, есть ли у Стрелкова в списке человек, к которому он бы испытывал больше неприязни, чем ко мне. Но вот случилась с ним эта история — я и не почувствовал ни злорадства, ни сочувствия. Каждый сам кузнец своего счастья и несёт ответственность за действие или бездействие, равно как и за сказанное или умолчание. Думаю, Стрелков не будет извлечен из нашей действительности и еще порадует нас своим уникальным видением мира», — написал Ходаковский.

Фото: t.me/aleksandr_skif Александр Ходаковский

Юрий Котенок назвал протесты мигрантов в Москве провокацией

Журналист Юрий Котенок назвал шествие мигрантов в центре Москвы провокацией диаспор и демонстрацией силы. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как группа мужчин двигается по улице и выкрикивает «Аллах акбар».

«Мигранты сегодня устроили шествие по центру Москвы в знак протеста против рейдов по выявлению нелегалов в Котельниках. Акция была организована через соцсети. Задержан никто не был. По сути, это как минимум несанкционированный митинг. Как максимум — явная провокация диаспор, демонстрация силы и угроза государству и коренному населению», — считает Котенок.

Сладков: «Под Харьковом мы идем вперед»

Военный корреспондент Александр Сладков назвал причины успехов ВС РФ в Харьковской области. Ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись вперед и закрепились на позициях ВСУ под Купянском.

«Под Харьковом мы идем вперед. Киев уверяет население Украины: „Под Купянском МО РФ собрали 100 тысяч народу, 900 танков, поэтому прут вперед“. Нет, мы просто не придерживаемся иностранной тактики, и техника у нас не западная, а российская. И боеприпасы мы не выпрашиваем у дяди, а получаем за счет отечественного производства. Поэтому есть результат», — подчеркнул Сладков.

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