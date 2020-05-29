Медики сообщили о 1 138 смертях, когда коронавирус был вторичной причиной

https://static.news.ru/photo/09dbb9bc-a1d5-11ea-bc2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что медики выявили 1 138 смертей, когда коронавирус стал вторичной причиной гибели.

Третья группа — иная причина смерти, это заболевания, которыми человек страдал в процессе жизни, но у них был выявлен положительный тест на коронавирус. Эта группа оценивается в 1138 случаев, но это пока не COVID, другая причина смерти, скажем, инфаркт миокарда, но патологоанатомические вскрытия в этой части продолжается, — заявила она.

Ранее Минздрав рекомендовал учитывать случаи, когда коронавирус является сопутствующим заболеванием. По словам Голиковой, на данный момент продолжается работа по исследованию влияния COVID-19 на ускорение смерти от основного заболевания.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что доля бессимптомных пациентов с коронавирусом увеличилась в стране в 2,6 раза.