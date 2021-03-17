Матвиенко рассказала про спрос на вакцину «Спутник V» в других странах

https://static.news.ru/photo/ac77257a-8731-11eb-89ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За рубежом растёт спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Многие государства просят Москву о закупках. Об этом в среду, 17 марта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, спрос на отечественный препарат в других странах растёт ежедневно. Многие звонят в РФ и просят прислать им вакцину. Как подчеркнула спикер Совфеда, именно «Спутник V» стал первой вакциной. При этом препарат многократно апробировали на практике. К настоящему моменту именно российской сывороткой привились миллионы людей. По словам Матвиенко, существуют убедительные доказательства, что препарат эффективен и безвреден.

Россия открыта к международному сотрудничеству при понимании, что мы должны сначала вакцинировать своих граждан, причём наращиваются объективно объёмы производства вакцины в России. Мы готовы направлять не только вакцину, но и наши технологии для организации её производства, — отметила Матвиенко в разговоре с журналистами.

Как ранее передавал NEWS.ru, еврокомиссар Тьерри Бреттон на пресс-конференции в среду, 17 марта, заявил, что у Евросоюза не осталось поводов сомневаться в качестве и эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Он отметил, что препарат необходимо производить в ЕС.

По словам Бреттона, «Спутник V» является хорошей вакциной. Как подчеркнул Еврокомиссар, в РФ работают хорошие научные специалисты, так что поводов сомневаться в качестве и эффективности препарата нет.