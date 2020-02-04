https://static.news.ru/photo/5c5a6234-4748-11ea-a633-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала региональные власти разъяснить жителям городов и посёлков суть конституционных изменений, предложенных президентом. Об этом она заявила на совещании по вопросам социально-экономического развития Брянской области, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Матвиенко напомнила, что все изменения в Конституцию будут приняты Федеральным собранием после широкого тщательного обсуждения и всероссийского голосования.

Я попрошу руководителей всех уровней самым активным образом встречаться с людьми, с нашими гражданами, во всех посёлках, сёлах, городах, объяснять цели, задачи и суть этих изменений, причём не на заумном юридическом языке, а на понятном людям, выслушать их отношение, их мнение. Надо сделать всё, чтобы к дате, которая будет обозначена для прохождения обсуждений всенародного голосования, люди понимали, за что будут голосовать, — сказала спикер СФ.

По словам Матвиенко, российская Конституция соответствует лучшим мировым образцам, но так как документ был принят почти 30 лет назад, то назрел вопрос о внесении изменений. При этом сенатор подчеркнула, что они носят не фундаментальный характер и основные положения Конституции РФ останутся.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя поправки к Конституции, отметил, что они продиктованы жизнью, писал NEWS.ru.

В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, Путин предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.