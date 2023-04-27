Матвиенко назвала российский парламент одним из самых демократичных в мире Матвиенко: российский парламент является одним из самых демократичных и эффективных в мире

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в статье для «Российской газеты» выразила мнение, что российский парламент является одним из наиболее демократичных и эффективных в мире. При этом она отметила, что есть аспекты для дальнейшего развития. 27 апреля отмечается День российского парламентаризма, установленный федеральным законом, подписанным президентом 27 июня 2012 года.

Матвиенко заявила, что, хотя парламент Российской Федерации относительно молод, его открытость, прозрачность и качество принимаемых законов превосходят парламенты других стран, включая те, чья история насчитывает столетия. Валентина Матвиенко считает, что за 30 лет истории современного парламентаризма Россия построила по-настоящему демократическую государственно-политическую систему.

Спикер подчеркивает, что сегодня парламентаризм является базовой ценностью для страны и обладает огромным потенциалом. По ее мнению, Россия имеет все необходимые условия для уверенного взгляда в будущее.

Ранее Валентина Матвиенко обвинила бывшего президент Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что они дурачили Россию Минскими соглашениями. По ее словам, политики должны были принудить Украину к миру, но на деле оттягивали время, чтобы вооружить страну для военного наступления на территории Крыма и Донбасса.