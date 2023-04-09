Матвиенко: Россию восемь лет дурачили Минскими соглашениями

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обвинила бывшего президент Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что они дурачили Россию Минскими соглашениями. Об этом она заявила в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста. По ее словам, политики должны были принудить Украину к миру, но на деле оттягивали время, чтобы вооружить страну для военного наступления на территории Крыма и Донбасса.

Мы неоднократно сталкивались просто с ложью — говорят одно, делают другое, подразумевают третье. И вот эти признания и Меркель, и Олланда, что они нас дурачили все эти восемь лет, вместо того чтобы понудить Украину к миру, <...> они это время использовали для насыщения Украины оружием и подготовки вооруженного нападения на территории Донбасса, Крым, — заявила Матвиенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки, в которой Запад обманывал Россию. Таким образом он прокомментировал слова экс-президента Франции Франсуа Олланда на тему международных договоренностей, которые пытались реализовать с 2014 года.