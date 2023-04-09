«Игра в наперстки»: в Кремле оценили Минские соглашения Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки, в которой Россию обманывали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минские соглашения были игрой в наперстки, в которой Запад обманывал Россию и тем самым позволил развязать бойню русских на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которого опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин. По словам Пескова, именно это стало причиной начала спецоперации на Украине.

Да, с Минскими соглашениями — это была игра с нами в наперстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвинуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию, — сказал Песков.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что единственная цель Минских соглашений состояла в том, чтобы дать Украине возможность усилить свою армию и подготовиться к противостоянию с Россией. Он повторил свое высказывание на эту тему в интервью украинским СМИ в конце 2022 года. Аналогичным образом тогда высказалась и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ее слова можно использовать как заявку на трибунал.