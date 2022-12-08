Захарова оценила слова Меркель об Украине как заявку на трибунал

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях можно использовать в рамках трибунала. Прежде немецкий политик сказала, что соглашения были подписаны, чтобы у Киева появилось время на подготовку к военному противостоянию с РФ. По мнению Захаровой, это высказывание является заявкой на трибунал, передает ТАСС.

Конкретная заявка на трибунал. То, что сказала Меркель в своем интервью, — это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что все, что было сделано в 2014-2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В словах Меркель, считает Захарова, звучит «подлог как метод действия Запада». Дипломат заметила, что западные государства уже с 2015 года в ходе проведения многочасовых переговоров знали, что не станут исполнять условия.

Ранее Ангела Меркель призналась, что под конец своего правления она не смогла повлиять на развитие событий вокруг Украины и добиться на уровне Евросоюза нового формата дискуссии с Москвой. Она также отметила, что начало спецоперации на Украине не стало неожиданностью.

Экс-канцлер также заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут лишь при участии России. Пока же продолжается холодная война. Украинские события она оценила как глубокий поворотный момент.