Маткапитал хотят использовать для подключения домов к коммунальным сетям

https://static.news.ru/photo/dc74f412-5538-11eb-856a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расширить использование материнского капитала на подключение частных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения предлагают в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Об этом сообщают «Известия».

В настоящее время такая возможность имеется у семей в ряде регионов страны. ОНФ предлагает правительству распространить эту возможность на всю страну. «Фронтовики» считают, что подобная мера будет способствовать развитию малонаселённых территорий и поможет сельским семьям с детьми.

Также инициатива способна простимулировать направленные на поддержку регионов программы «Земский врач», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», поскольку привлечёт молодых специалистов с детьми, полагают в ОНФ.

По данным «Известий», соответствующее обращение организации поступило в правительство, его рассмотрят в установленном порядке.

Материнским капиталом называют меру господдержки российских семей в рамках нацпроекта «Демография». Она действует с 2007 года, рассчитывать на неё могут семьи, у которых родился или был усыновлён второй ребёнок, а также любой последующий, если до этого право на маткапитал не оформлялось.

С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребёнка. При этом выдача сертификата происходит в беззаявительном порядке.

В настоящее время размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей на второго.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила новые способы тратить маткапитал. Его могут распространить на образовательные услуги индивидуальных предпринимателей, в частности услуги няни и мини-детсады, а также на строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребёнка.