Лоукостер «Победа» возобновляет полёты

Самолёты авиакомпании «Победа» в воскресенье, 31 мая, совершат три рейса: в Махачкалу, Волгоград и Санкт-Петербург.
Лоукостер не выполнял полётов почти два месяца в связи с пандемией коронавируса. В зимнем расписании компании значились 85 маршрутов, сейчас идёт продажа билетов по 34 направлениям внутри России, международные перелёты не выполняются,
На понедельник, 1 июня, запланировано 13 вылетов, в том числе, в курортные российские регионы. Ранее «Победа» вернула пассажирам деньги за несостоявшиеся в связи с эпидемиологической обстановкой перелёты только на счета в личных кабинетах клиентов, если эти средства не потрачены на билеты до 1 июня, то, как информировал перевозчик, деньги за них будут возвращены.
Как писал NEWS.ru ранее, директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк оценил общий ущерб мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса в $312 млрд. Возвращение к нормальной ситуации в авиасекторе, по его оценке, может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.
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