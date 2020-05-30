Лоукостер «Победа» возобновляет полёты

https://static.news.ru/photo/02f2b73a-a2c6-11ea-a8ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёты авиакомпании «Победа» в воскресенье, 31 мая, совершат три рейса: в Махачкалу, Волгоград и Санкт-Петербург.

Лоукостер не выполнял полётов почти два месяца в связи с пандемией коронавируса. В зимнем расписании компании значились 85 маршрутов, сейчас идёт продажа билетов по 34 направлениям внутри России, международные перелёты не выполняются, передаёт ТАСС.

На понедельник, 1 июня, запланировано 13 вылетов, в том числе, в курортные российские регионы. Ранее «Победа» вернула пассажирам деньги за несостоявшиеся в связи с эпидемиологической обстановкой перелёты только на счета в личных кабинетах клиентов, если эти средства не потрачены на билеты до 1 июня, то, как информировал перевозчик, деньги за них будут возвращены.

Как писал NEWS.ru ранее, директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк оценил общий ущерб мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса в $312 млрд. Возвращение к нормальной ситуации в авиасекторе, по его оценке, может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.