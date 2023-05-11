Герой России опроверг свои же слова о массированной атаке Москвы Липовой опроверг свое заявление о 100 дронах, летевших на Москву 9 мая

Фото: athlonavia.com

Председатель президиума общественной организации «Офицеры России», герой РФ Сергей Липовой опроверг собственное заявление о том, что ВСУ 9 мая направили на Москву сотни беспилотников. По его словам, озвученная информация была от непроверенных источников из соцсетей, передает РИА Новости.

Информация о 100 украинских дронах, якобы летевших на Москву 9 мая, является непроверенной. Она была получена из неофициальных источников по публикациям в социальных сетях, — сказал он.

О том, что 9 мая Украина пыталась атаковать Москву беспилотниками, Липовой заявил утром 11 мая. По его словам, все летательные аппараты, летевшие в Москву, были подавлены средствами ПВО и РЭБ. Герой России тогда пояснил, что при попытке атаковать Москву впервые применялись дроны американского производства, имеющие максимальный радиус действия до 800 километров. Минобороны РФ эту информацию не прокомментировало.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники правоохранительных органов не сообщали об атаках дронов на Красную площадь 9 мая. По его словам, последний подобный инцидент произошел ночью 3 мая, когда два украинских беспилотника атаковали купол Сенатского дворца Кремля.