В конце недели на Европейской части России температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, погода будет «совершенно летней» и устойчивой, передаёт
В выходные дни она будет без осадков, небольшая облачность, ночные температуры — 11–13 градусов тепла, днём в субботу будет 21–23 градуса тепла, а в воскресенье — 23–25 градусов тепла, — пояснил он.
Вильфанд отметил, что такая погода характерна для июля, а не для сентября.
Ранее News.ru писал, что сменяющие друг друга антициклоны продолжат обеспечивать в столичном регионе летнюю погоду. В пятницу, 6 сентября, в Московском регионе ожидается до плюс 24 градусов тепла.