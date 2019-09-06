https://static.news.ru/photo/2777a7d4-d097-11e9-8995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В конце недели на Европейской части России температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода будет «совершенно летней» и устойчивой, передаёт ТАСС .

В выходные дни она будет без осадков, небольшая облачность, ночные температуры — 11–13 градусов тепла, днём в субботу будет 21–23 градуса тепла, а в воскресенье — 23–25 градусов тепла, — пояснил он.

Вильфанд отметил, что такая погода характерна для июля, а не для сентября.

Ранее News.ru писал, что сменяющие друг друга антициклоны продолжат обеспечивать в столичном регионе летнюю погоду. В пятницу, 6 сентября, в Московском регионе ожидается до плюс 24 градусов тепла.