Летчик-испытатель рассказал о задачах СУ-57 в рамках СВО Летчик-испытатель Кондауров: Су-57 необходимо испытать в боевых условиях

Фото: МО РФ

Истребитель Су-57

Российский многоцелевой истребитель Су-57 оснащен особым оборудованием и вооружением, которым не обладает тот же Су-35, заявил в разговоре с NEWS.ru летчик-испытатель ГК НИИ ВВС, Герой Советского Союза Владимир Кондауров. Он убежден, что для проверки эффективности Су-57, его необходимо испытать в боевых условиях и после этого заниматься доработками или улучшениями.

Для Су-57 нужно провести испытания в боевых условиях, выполнить полеты. Ведь у этих истребителей есть особое оборудование и вооружения, которого нет на Су-35, например. Для того, чтобы проверить эффективность - нужны испытания не только в центрах, но и в реальных боевых условиях, — сказал летчик.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России. По поводу истребителя пятого поколения Су-57 информации практически нет.

До этого в New York Times написали, что украинским пилотам не выдают разрешений для обучения управлению американскими F-16, которые принадлежат европейским странам. По данным NYT, без одобрения США летчики могут пройти лишь технические и тактические уроки, что объясняется нежеланием передавать самолеты Киеву.